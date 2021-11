Cancelan viaje a artistas de Brasil al país por no tener vacuna de fiebre amarilla

Mariana Garcés, presidenta de la junta directiva de la Asociación para la Promoción de las Artes (Proartes), habló en W Radio acerca de lo que le ocurrió a un grupo de 16 bailarines brasileros que habían sido invitados al Bienal internacional de Danza de Cali, pero que no pudieron venir a Colombia por temas de salubridad.



“Los bailarines se encontraban en el aeropuerto en Sao Paulo y en el momento en el que llegan al Counter les exigieron la vacuna del covid y la de la fiebre amarilla y por esta última no los dejaron abordar… Colombia, a través del Ministerio de Salud, ha dicho claramente que no se debe exigir la vacuna de la fiebre amarilla para los viajeros de Brasil, solo es una recomendación”, comentó la ejecutiva.

Además, agregó que intentó comunicarse de mil maneras con Avianca, aerolínea por la que iban a viajar los artistas internacionales, para que le ayudaran a resolver esta situación; sin embargo, no fue posible una atención pronta y cuando logró contactarse, la solución que le dieron fue reprogramar el viaje en fechas por fuera del evento y con un alto sobrecosto.



Avianca se pronunció al respecto y dice que desde la aerolínea en Brasil ha adoptado la medida de exigir la vacuna de la fiebre amarilla, pero en Colombia la restricción no está vigente. Es una descoordinación que hay tanto en Avianca Brasil como en Avianca Colombia.