Canciller entregó nota de protesta a Venezuela por trato contra Vargas Lleras

La Canciller María Ángela Holguín entregó personalmente una nota de protesta al embajador de Venezuela en Colombia, Iván Ricardo Urdaneta, por los insultos que el diputado Diosdado Cabello ha expresado sobre el vicepresidente colombiano, Germán Vargas Lleras.

Sin embargo, el vicepresidente reiteró, tras conocer de la nota de protesta, que María Ángela Holguín "tomó partido a favor de Maduro y Diosdado".

Holguín redactó la nota de protesta en la noche del miércoles, y en la mañana de este jueves, citó al embajador para entregarsela personalmente.

Diosdado Cabello ha tratado a Vargas Lleras de "hijo de puto", luego de que Vargas advirtiera que no hay "casas para Venecos"

Cabe recordar que durante las últimas semanas el cruce de palabras entre estos dos personajes ha causado revueto en el ambiente político de los dos países. Especialmente en Colombia, donde la ausencia de pronunciamientos a favor del vicepresidente, causó comentarios negativos entre los mismos integrantes del Gobierno .

No obstante, al conocer las nuevas ofensas de Cabello a Vargas Lleras en las que lo tilda de "un gran hijo de puto", la canciller, María Ángela Holguín, dio anoche instrucciones para el envío de la nota.

Los hechos se remontan al pasado 26 de enero cuando Vargas Lleras entregó viviendas gratuitas a familias del municipio de Tibú, en Norte de Santander. "Esto es para población desplazada, pero que viva en Tibú, por nada del mundo esto no es para los venecos", afirmó entonces el vicepresidente.



Las autoridades venezolanas no recibieron bien el término "veneco", al que consideraron despectivo. Por ello, desde Venezuela el más reciente ataque lo hizo Diosdado Cabello al manifestar que Vargas Lleras fue capaz de llamarlos "venecos con mucho cariño", por lo que "no debe molestarse que yo le diga hijo del puto".



"Es más, puedo decir que es un gran hijo de puto, porque él no se molesta por eso, es un tipo muy amplio, ¿verdad?, hijo de puto tampoco", agregó Cabello