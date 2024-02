Carlos Lozano niega que Marcha Patriótica sea financiada por las Farc

El líder del Partido Comunista Colombiano, Carlos Lozano, le dijo a través de La W al ministro de Defensa que revele las pruebas que señalan que Marcha Patriótica es financiada por la guerrilla de las Farc.



“Me parece que es una afirmación irresponsable porque no se puede decir eso sin pruebas”, afirmó Lozano, quien aseguró que si Juan Carlos Pinzón tiene las pruebas “para eso está la Fiscalía”.



Comparó las declaraciones del Ministro con las que generaron el genocidio de la Unión Patriótica.



“La Marcha Patriótica se financia con sus propios esfuerzos colectivos y desde las regiones. Que el Ministro saque las pruebas que dice tener para ver de dónde sale el dinero de Marcha Patriótica”, sostuvo.



Además, negó que el movimiento sea un partido político y le dijo a la presidente del Polo Democrático Alternativo, Clara López, que por apoyar la Marcha no están incurriendo en doble militancia.



“La Marcha Patriótica no es un partido político, es un proyecto político social y de unidad para la paz de Colombia. No estamos incurriendo en doble militancia”, indicó.



Por su parte, Claro López aclaró que no critica el movimiento y explicó que el “pleito” es con la gente del Partico Comunista. “La gente del Polo es del Polo y si quieren hacer parte de otra expresión la respetamos, lo único es que no lo pueden hacer dentro del polo. Eso es doble militancia”, expresó.



López contó que Marcha Patriótica hizo una solicitud como partido político para un foro de partidos de izquierda de América Latina.



Ellos hicieron solicitud como partido político a un foro de partidos de izquierda de AL. Ellos fueron presentados por el PC, no por el Polo.