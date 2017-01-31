Carlos Rivas nuevo presidente de FECODE

El Comité Ejecutivo de Fecode en forma democrática eligió como presidente al profesor Carlos Enrique Rivas Segura.

El profesor Rivas Segura venía desempeñándose como Secretario de Asuntos Educativos, Pedagógicos y Científicos; desde allí dirigió el Centro de Estudios de Investigaciones Docentes e hizo parte del Comité Editorial de la Revista Educación y Cultura.

Rivas asume la presidencia desde hoy, tras la renuncia de Luis Grubert Ibarra. El nuevo presidente de FECODE también se desempeñó como presidente de su sindicato regional en el departamento del Tolima.

La conformación del Ejecutivo no presentó mayores cambios. El profesor Fabio Herrera Martínez asumirá como Secretario de Asuntos Educativos, Pedagógicos y Científicos. Pedro Arango Sánchez, estará al frente en la Secretaría de Seguridad Social, y Ricardo Avendaño Pedrozo será Secretario de Organización y Educación Sindical.