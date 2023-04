Casa de Nariño hace oficial la renuncia de director del Dane

Las renuncias irrevocables del director del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas y del subdirector, Juan Carlos Guataquí, fueron presentadas en cartas enviadas al presidente Santos, en las que cuestionan las fechas del censo agropecuario.



"Adelantar el operativo estadístico del III Censo Agropecuario durante el primer semestre del 2014, lo considero particularmente inapropiado, pues se estaría llevando a cabo en medio de cuatro elecciones: consulta previa de los partidos, elecciones para Senado y Cámara, primera vuelta presidencial y segunda vuelta, si fuera del caso", manifestó Bustamante.



El funcionario agrega que, a pesar de esa realidad, el Gobierno ordenó hacer el censo en el primer semestre del año próximo, "decisión que respeto pero no comparto, pues la contratación de 20.000 encuestadores, su movilización y la logística son complejas, máxime cuando además de su posible contaminación política, se compite con la movilización electoral".



El Gobierno de Santos había decidido hacer el Tercer Censo Agropecuario en el segundo semestre de este año, pero por falta de presupuesto no se pudo llevar a cabo.



Sin embargo, tras la huelga del sector en los pasados meses de agosto y septiembre, el Gobierno, que argumenta que desde hace 44 años no se realiza un censo agropecuario en el país, decidió hacerlo en el primer semestre de 2014.



En su carta de renuncia, Bustamante agregó que al hacer un censo en época de elecciones "se pueden distorsionar los resultados de la recolección de la información, circunstancia que sería lamentable" porque de los resultados de ese estudio dependen decisiones de política pública que se tomen para el sector agropecuario.



Los mismos argumentos presentó en su carta de renuncia el subdirector del Dane.



"Mi criterio técnico me lleva a estar en desacuerdo con dicha decisión, la cual respeto pero no comparto", manifestó en su carta Guataquí.