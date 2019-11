Casi que Martín Santos podría hacer parte de esa obra satánica: José Félix Lafaurie

Todo inició con una extraña publicación en la cuenta de Twitter de José Félix Lafourie donde aseguraba que en horas de la noche y frente a una iglesia del Poblado en Medellín se había efectuado un ritual satánico que tenía como objetivo fortalecer el paro que se realizará el próximo 21 de noviembre. Además, finalizó diciendo “hay que orar por Colombia y rechazar aquellos que pretenden destruirla”.

Debido a los múltiples comentarios y burlas en redes sociales, pues era una obra llamada ‘La Peregrinación de la Bestia’ y que esta era realizada por el Museo de Antioquia con apoyó de la Alcaldía de Medellín, Lafourie decidió manifestarse a través de su cuenta y comentó que “me disculpo. Fui sujeto de un engaño, no obstante, pregunté a dos personas que me enviaron las mismas imágenes si la información era correcta. Tendré aún más cuidado la próxima vez".

Sobre este tema el hijo del expresidente Juan Manuel Santos, Martín Santos publicó un jocoso trino en el que se burlaba de las precipitadas declaraciones de Lafourie, lo que generó un intenso intercambio de tuits entre ambos.

Santos habló en La W sobre las movilizaciones del 21 de noviembre y sobre la polémica en Twitter con Lafourie.

En primer lugar, aseguró que “lamento que José Félix Lafaurie se hubiera ausentado del debate de hoy (...) satanizar la protesta del 21 de noviembre es un grave error, porque aunque el Gobierno intentó salir a deslegitimar la protesta, lo único que logró fue darle más fuerza”.

Además, contó que la foto surgió de un disfraz de Halloween, “de forma jocosa y haciéndole el chiste al trino de Lafaurie. Me parece un tema minúsculo en comparación con el intento del Gobierno de minimizar la protesta”.

De otro lado, señaló que “la frase "de qué me hablas, viejo" me recordó al "ese tal paro no existe" y eso nos salió muy caro. Desconocer el malestar en la sociedad es mucho peor”.

“Un asesor de mi papá le dijo que aunque había protestas, estas no cobijaban a cada uno de los sectores populares. Él tuvo la mala suerte de salir a dar esas declaraciones precipitadas” agregó.

También se refirió a las informaciones que se han dado en torno a la protesta de este 21 de noviembre, “La teoría de que esto es una conspiración para tumbar el Gobierno Duque es completamente falso y, me atrevería a decir, ridículo”.

“Espero que la intención verdadera de la marcha no sea tumbar el gobierno de Iván Duque ni desestabilizar las instituciones, porque eso le hace daño a todo el mundo” añadió.

De otra parte, negó que él sea promotor de la marcha y que, tampoco es el santismo pues, “no existe, gracias a Dios. Los movimientos caudillistas, en cabeza de una persona, son peligrosos para la democracia”.

Finalmente, dijo que no desea llegar a la política, “estamos hasta el tope de los mismos en las mismas con las mismas. Por el momento estoy viviendo en Estados Unidos, terminé mis estudios y estoy viviendo acá”.

Por su parte, José Felix Lafourie, reconoció en diálogo con La W, que se equivocó con respecto al trino relacionado con el rito satánico, “pero no estoy de acuerdo con que terceros terminen burlándose de determinadas tradiciones”.

“Me parece una obra de teatro que merece una descalificación, hay otra forma de hacer arte. En eso sí me ratifico. Es una especie de rito satánico que en nada ayuda a cimentar tradiciones” añadió.

Y se refirió para concluir a la marchas del 21 de noviembre, “lo que viene son justamente los actos de unos vándalos e infiltrados que pretenden afectar la propiedad pública y privada”.