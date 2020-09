Centrales obreras rechazan decreto que permitiría la contratación por por horas

En entrevista con W Radio, Julio Roberto Gómez, el presidente de la Confederación General del Trabajo, CGT, mostró su inconformismo con el decreto 1174 emitido por el Gobierno Nacional, asegurando que este permitirá la contratación por horas, expresando “si bien ya existe la norma, lo primero que uno debería preguntarse es para que una nueva norma, es decir no tiene sentido, ni tendría presentación menos en la hipersensibilidad que hay en el país por la pérdida de millones de empleos por la situación que está atravesando la inmensa mayoría de la clase trabajadora”.

Seguido a esto la CGT, aseguró que estos temas se deben llevar constitucionalmente a la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, que es el escenario que se estableció para dar discusiones frente a una posible reforma laboral, añadiendo que el decreto 1174 se toma como una posible reforma que “ocasionará la precarización del empleo en el país y el abaratamiento de la mano de obra con lo que se incentivan posibles abusos por parte de algunos empleadores contratando por horas con salarios inferiores a la asignación básica y ahorrarse los costos de la seguridad social”.

Frente al escenario, el Ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, en los micrófonos de W Radio, respondió que “de donde nace, este decreto, surge y está escrito, es del artículo 193 Plan Nacional de Desarrollo, o sea aprobado el año pasado, aquí no estoy escribiendo nada diferente a lo que está en este artículo”, añadiendo que con esto no se está cambiando en ningún momento las normas del Código Sustantivo del Trabajo y que como cualquiera de estas normas luego de haber sido discutida en la Comisión Permanente de Concertación, debe ser llevada al Congreso de la República.

Según el MinTrabajo lo que se busca con este decreto es que las personas que están trabajando de manera informal debido a que no les pagan ningún tipo de seguridad social y que por ende no puede cotizar en aportes para la vejez, y que a su vez ganan menos de un salario mínimo, puedan empezar a tener un piso de protección social que no los desampare en sus últimos años de vida.

Frente a la preocupación que hay de que algunos empleadores hagan trampa a la finalidad del decreto y empiecen por el contrario a desarticular trabajadores de tiempo completo para solo contratarlos por horas y así pagarles la seguridad social, el Ministerio del Trabajo aseguró que aunque es un riesgo, este se debe correr siempre y cuando teniendo claro que la cartera laboral estará realizando plena vigilancia para que esto no se presente y en caso de que ocurra, de inmediato se pueda intervenir para proteger al empleado y evitar que el artículo 1174 sea usado de forma incorrecta, dejando claro que con el mismo no se está aprobando ninguna nueva forma de contratación laboral.

Finalmente, el Ministro Cabrera aseguró que a lo contrario de lo que se ha dicho, el nuevo decreto combatirá la informalidad, añadiendo que de los 22 millones de personas que se encuentran económicamente activas en el país, solamente 9 millones están cotizando salud y pensión, mientras que otros seis millones de personas viven del “rebusque” o tienen trabajos donde un supuesto empleador les paga por días, y que ahí es donde se quiere revertir el escenario para que esas personas que trabajan por días empiecen a sumarse a los nueve millones de personas que si están cotizando seguridad social.