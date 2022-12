César Gaviria se va lanza en ristre contra Gobierno y EE.UU. por visas de magistrados

El expresidente César Gaviria hizo una dura declaración a raíz de la decisión del Gobierno de los Estados Unidos de revocar las visas de varios magistrados de altas cortes y criticó al gobierno del presidente Iván Duque por no tomar una posición frente al tema.

“No es verdad, como lo han dicho los más altos funcionarios gubernamentales, que nada se puede hacer frente a las decisiones de visa de Estados Unidos en una actitud en la que no es posible distinguir entre el temor y la subordinación del Gobierno Duque, o la simple complicidad mutua”, señaló el ex mandatario.

El director del Partido Liberal hizo un llamado a proteger la soberanía nacional y los Acuerdos de Paz de La Habana, consignados en la Constitución Política.

“Esta coalición tan lesiva de nuestra soberanía está entregando el proceso de paz cuya protección esta custodiada en nuestra Constitución al criterio de funcionarios en Washington que no creo les importe salvaguardar esa paz tan difícil y elusiva y que no conocen la complejidad de los problemas de Colombia”, aseguró.

Gaviria reiteró sus críticas a la política antidrogas que se ha emprendido desde Colombia y Estados Unidos y que su partido defenderá “la autonomía judicial, pilar de nuestro Estado social de derecho y el acuerdo de paz”.

Texto de la declaración:

Pronunciamiento del Expresidente de la República César Gaviria Trujillo a propósito de las visas y las presiones a nuestra Rama Judicial

El Director del Partido Liberal se permite manifestar su profunda preocupación por la indebida presión que vienen ejerciendo sobre las Supremas Cortes y la JEP, ya no solo por el gobierno nacional, también por los Estados Unidos, de una manera que desvirtúa por completo el marco de cooperación que en materia de lucha contra el narcotráfico hemos construido a lo largo de varias décadas. Ese acuerdo para presionar y quitar visas parte de la responsabilidad compartida y del respeto a las convenciones y convenios de la ONU.

No es verdad como lo han dicho los más altos Funcionarios gubernamentales que nada se puede hacer frente a las decisiones de visa de Estados Unidos en una actitud en la que no es posible distinguir entre el temor y la subordinación del Gobierno Duque, o la simple complicidad mutua.

Colombia es el país clave en esa lucha y lo que haga Estados Unidos nos compete. Habría decisiones sobre las cuales EEUU nunca se quedarían callados. Por lo demás el presidente Duque ha dicho que va a acabar con el narcotráfico mientras en México, Estados Unidos y Canadá están avanzando velozmente en la legalización de la marihuana.

Esta coalición tan lesiva de nuestra soberanía está entregando el proceso de paz cuya protección esta custodiada en nuestra Constitución al criterio de funcionarios en Washington que no creo les importe salvaguardar esa paz tan difícil y elusiva y que no conocen la complejidad de los problemas de Colombia.

En cuanto a la política contra el narcotráfico es insólito ver como Colombia es el Socio #1 de Estados Unidos con el decomiso de cocaína al llegar el año pasado a 430 toneladas decomisadas que más que todos los demás países juntos incluidos México y los Estados Unidos. ¿Porque el Presidente no lo respondió en buenos términos? Es algo que se escapa a nuestra comprensión. Y estamos de acuerdo en que Colombia no puede seguir dejando agrandar esos problemas de siembras en la Amazonia y la Orinoquia con políticas que como mínimo muestren eficacia. Eso se hará con recursos del presupuesto de Colombia y lo mínimo que debemos garantizar es esa eficiencia, además de las consideraciones de salud y medio ambiente. La administración Santos pudo tomar decisiones que a la luz de las consideraciones de hoy trajeron consecuencias indeseables no buscadas.

Entre los gastos en seguridad y la Fiscalía, las cárceles de alta seguridad, nos acercamos a la cifra del 5% de gasto, y tenemos la fuerza pública más grande de Latinoamérica. Tenemos una Fiscalía de lejos la más eficiente de Latinoamérica en materia penal y una Corte Suprema que ha servido con abnegación y coraje en la lucha contra el narcotráfico. Tenemos más soldados y policías que Brasil y sin dudad somos de muy lejos el país que más hace el mundo en materia de cocaína, mucho más que Estados Unidos.

Es muy posible que de Colombia este saliendo más droga que antes del gobierno Duque, pero no en la elevada cifra denunciada por el gobierno norteamericano supongo que por razones políticas internas que por la deficiencia de nuestras políticas. Estamos dispuestos a defender los logros de Colombia con el presidente Duque a la cabeza, pero eso no es posible si él no se defiende o no está interesado en defenderse.

Quiero expresar que hasta el momento no he recibido presión alguna de la Embajada, diferente a explicar la razón de ser de nuestras políticas en el Congreso de la Republica Y además demostrar nuestra disposición de trabajar para que salga adelante el proceso de paz, al que se deben hacer modificaciones convenidas con todas las fuerzas políticas para darle solidez e implementación acorde con los compromisos. Ya el Partido Liberal ha ofrecido un proyecto de ley que resuelva cualquier preocupación sobre un mal uso de facultades que hoy tiene la JEP sobre la extradición - cosa que no ha ocurrido- es conveniente precisar. Entendemos que el gobierno de Estados Unidos no ve con malos ojos esa opción. Pero que a nadie le quepa duda vamos a defender la autonomía judicial, pilar de nuestro Estado social de derecho y el acuerdo de Paz.

César Gaviria Trujillo

Expresidente de la Republica

Jefe del Partido Liberal

14 de mayo 2019