Chávez afirma que 'es posible una distensión' con Estados Unidos

El presidente venezolano, Hugo Chávez, afirmó que "es posible que haya una distensión" en la complicada relación con Estados Unidos, aunque insistió en acusar a ese país de tratar a Venezuela y América Latina como su "patio trasero".









"Nosotros queremos conversar, así que es posible que haya una distensión", declaró Chávez, quien reveló que su vicecanciller para América Latina y el Caribe, Francisco Arias Cárdenas, se reunió "hace pocos días con un emisario" de Washington.









Durante ese encuentro, celebrado en un lugar y una fecha no precisadas por el mandatario, el "emisario" estadounidense expresó que el Gobierno del presidente Barak Obama quiere dialogar con Caracas.









"Manifiestan que quieren conversar (...) esta es una señal que nosotros tenemos que mirar en su dimensión (...) estamos evaluando" la respuesta venezolana, afirmó Chávez en una entrevista televisada con el ex vicepresidente y periodista venezolano, José Vicente Rangel.









Destacó que Venezuela ya expresó a Obama, en la Cumbre de las Américas, celebrada en Trinidad y Tobago de abril pasado, que su Gobierno quería trabajar "junto" a Estados Unidos "en la lucha contra la miseria, la pobreza, el narcotráfico, la violencia".









"Nosotros dimos señales" abrir un diálogo, entre ellas la decisión bilateral, en junio pasado de reinstalar los embajadores en cada país, dijo Chávez, y añadió que "en este momento, no tengo pensado ninguna señal" nueva en ese sentido y "estamos evaluando".









También reveló que durante la reunión con el vicecanciller Arias Cárdenas, el "emisario" estadounidense reiteró la posición de la Casa Blanca de que no tiene "planes de agresiones contra Venezuela" y que "si hubiera habido violación del espacio aéreo" por parte de aviones militares de Estados Unidos "fue un error".









Chávez denuncia de manera insistente que "el imperio" supuestamente planea frenar la "revolución" socialista que lidera desde hace una década y que pretende utilizar sus alianzas militar con las vecinas Colombia, Aruba y Curazao para lanzar una "agresión" contra Venezuela.









Esa tesis ha sido negada por Washington, Bogotá y Holanda, bajo cuyo régimen se encuentran las islas de Aruba y Curazao, con el argumento de que sus acuerdos militares se suscriben solo a la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.









Chávez reiteró hoy que aviones militares de EE.UU. han violado el espacio aéreo venezolano, aunque destacó que los pilotos "yanquis no se han mostrado agresivos, han reconocido, en varios casos, que (lo hicieron por) error, y se retiraron".









Al ser preguntado si la Fuerza Aérea Nacional obligaría a aterrizar a un avión militar de EE.UU. que viole el espacio venezolano, el mandatario respondió que eso no está previsto y que su Gobierno "no va a caer en provocaciones".









Chávez criticó la supuesta ausencia de una política de la Casa Blanca hacia América Latina, y supeditó esa situación a que Washington menosprecia a la región y la considera su patio trasero.









Se expresó así al ser preguntado sobre el hecho de que supuestamente solo representantes militares estadounidense se refieren a las relaciones con Venezuela.









"Creo que es la continuidad de la política de (el ex presidente de EE.UU. George W.) Bush, y creo que eso no tiene que ver solo con Venezuela sino con América Latina, porque desde hace mucho tiempo que Estados Unidos no hace política en América Latina".









El imperio "hace política en Europa, con sus aliados, hace política con sus grandes adversarios históricos en Europa, en Asia (...) ahora, con América Latina, como ellos nos subestiman tanto y consideran que somos su patio trasero, ellos sueltan los perros al patio trasero, a custodiar", dijo Chávez.









También reiteró sus críticas hacia Obama, quien, sostuvo, ha resultado ser una "gran frustración" para aquellos que vieron en él la posibilidad de una renovación en la política estadounidense.









"Obama puede terminar siendo solo una ficha del imperio (...) y arremetiendo contra el mundo de una manera mucho más feroz y agresiva que en tiempos de Bush", declaró el presidente.









Las tensiones entre Caracas y Washington no han afectado las importantes relaciones energéticas bilaterales, y Venezuela sigue siendo uno de los principales abastecedores de Estados Unidos, a donde envía entre 1,1 y 1,5 millones de barriles diarios de crudo, casi la mitad de su producción de 3,1 millones de barriles/día, de acuerdo a datos oficiales. EFE