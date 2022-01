Chávez permanecería en CAN si Perú y Colombia reconsideran TLC con EEUU

Venezuela estaría dispuesta a reconsiderar su salida de la Comunidad Andina (CAN), si Colombia y Perú reconsideran su firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados unidos, dijo este lunes el presidente venezolano Hugo Chávez.

"Creo que antes de consumar la salida de Venezuela es necesario que tengamos una reunión de presidentes andinos para hacer los máximos esfuerzos para salvar a la CAN. Considero que un retiro (de Venezuela) en estas condiciones de la Comunidad, sólo facilitaría el proceso de desmantelamiento de la CAN que han facilitado los TLC's", continuó.

"No se trata de engancharlos a los dos (Mercosur y CAN) sino de trascenderlos, de fusionarlos para que se genere algo totalmente nuevo que no sea ni CAN ni Mercosur", dijo.