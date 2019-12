Christian Krüger trabajará como socio y gerente de una empresa del sector privado

El director de Migración Colombia, Christian Krüger, confirmó en diálogo con La W que renunció al cargo para trabajar en el sector privado.

“Es una iniciativa que siempre he querido empezar y llegó el momento de hacerlo. Me voy para el sector privado, me voy a una empresa como socio y como gerente de la misma, y será una buena experiencia. Tengo toda la energía para emprender esa gran actividad que quiero hacer, no le hemos puesto nombre pero más adelante les contaré de qué se trata”, dijo.

Sobre uno de sus mayores retos, como es la migración de venezolanos, aseguró que mientras esté la dictadura de Nicolás Maduro, el fenómeno seguirá creciendo y que a la fecha hay más de 1’630.000 venezolanos en Colombia.

Igualmente, agregó que hay más de 500.000 colombianos retornados desde Venezuela.

Y pese a que existe xenofobia, aseguró que “la gran mayoría de colombianos entiende la situación de los migrantes quienes llegan al país porque no tienen otra opción”.

“En Venezuela no hay condiciones de trabajo, de salud, en materia de educación. Están llegando a nuestro país por necesidad”, dijo.