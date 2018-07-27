Clan del Golfo niega que todo esté listo para su sometimiento

Clan del Golfo afirma que no está todo listo para su sometimiento a la justicia y que apenas están consultando el tema con sus bases. Foto: Getty Images( Thot )

El Clan del Golfo negó que estén listos para someterse a la justicia y afirmó que la situación se está consultando con las bases de la organización.

En un comunicado, el llamado “Estado Mayor de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia” indicó que “carecen de fundamento las versiones dadas por distintos medios de comunicación, según las cuales ya está todo dispuesto para la sujeción a la justicia de las Autodefensas Gaitanistas, contemplada en la ley 198 de 2018, recientemente aprobada por el Congreso Nacional y sancionada por el Presidente de la República”.

El grupo armado explica que ven positiva esta salida jurídica pero que están “socializando la ley al interior de nuestra estructura política y armada, y una vez hayamos terminado con este proceso, procederemos a tomar conjuntamente las decisiones que sean del caso”.

Agregan que “la premura del tiempo no puede conducirnos a tomar decisiones apresuradas, que no consulten el sentir de nuestros combatientes y nuestra base social”.

Además, piden al entrante presidente Iván Duque que “desde el gobierno nacional se favorezca la causa de la reconciliación nacional”.