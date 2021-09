Claudia López le responde a Mindefensa tras solicitud sobre monumento a los Héroes

“Es preciso destacar que no basta con trasladar la estatua ecuestre de Bolívar, como ha sido informado por algunos medios de comunicación, toda vez que el monumento no sólo es un homenaje al Libertador, sino a todos los héroes que ofrendaron su vida por la libertad que aún defendemos”, se lee en la carta.

En respuesta a la solicitud, López no dudó en señalarlo al recordar que, en el pasado cuando Molano era concejal La misiva se envió luego que se anunciara el trasladado del monumento a la plaza de la independencia en la Carrera 7 con calle 26, centro de la capital del país. estaba de acuerdo con demoler dicho monumento para así llevar a cabo la construcción del Metro de Bogotá.

“La reflexión que le he hecho a la Alcaldía es sobre cómo se debe trabajar de una forma integral el Monumento. Aquí la discusión no es si se debe o no trasladar, porque es obvio que sí, es sobre evitar perder ese Monumento y mantenerlo integro”, concluyo Molano.