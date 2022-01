Colombia conmemora 10 años de masacre de Bojayá, donde murieron 79 personas

Colombia recuerda hoy la masacre del municipio de Bojayá (noroeste), en la que murieron 79 personas y un centenar más quedaron heridas en medio de un enfrentamiento entre el grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y la organización paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).



Los hechos sucedieron el 2 de mayo de 2002 durante duros combates entre las FARC y los paramilitares por el control de la zona y el acceso al río Atrato, enclave estratégico para la movilidad en el Bajo y Medio Atrato y el tráfico de armas y estupefacientes, en el deprimido departamento del Chocó, fronterizo con Panamá.



Tras más de un día de enfrentamientos, los habitantes del municipio chocoano se refugiaron, llamados por el párroco, en la iglesia, cuando un cilindro-bomba lanzado por las FARC impactó en la edificación y provocó la muerte de 79 personas, entre ellas 48 niños.



Con motivo del décimo aniversario de esta tragedia, considerada una de las mayores masacres de la historia reciente de Colombia, el el gobernador del departamento del Chocó, Luis Gilberto Murillo, indicó en un comunicado que "la masacre es aún un hecho profundamente doloroso para los chocoanos porque la respuesta y la atención integral no ha sido digna de un país como Colombia".



Diez años después, los sobrevivientes aún reclaman por una reparación integral por parte del Estado, por lo que desde el domingo representantes de 13 comunidades afrocolombianas y 19 indígenas están concentrados en el parque principal del municipio, de donde dijeron que no se moverán hasta recibir una respuesta del Gobierno Nacional.



Los actuales habitantes de Bojayá denuncian el abandono al que están sometidos por parte del Estado que se ve reflejado en que sólo tienen luz durante 4 horas al días, un sólo médico para toda la población y no cuentan con agua potable.