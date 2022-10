Colombia podría pedir en extradición a María del Pilar Hurtado

En rueda de prensa, el fiscal general, Guillermo Méndoza, señaló que Colombia podría pedir en extradición a la ex directora del DAS, María del Pilar Hurtado, quien pidió asilo político en Panamá.









En horas de la mañana, el embajador de Panamá en Colombia confirmó que Hurtado investigada por las 'chuzadas', solicitó asilo político en el vecino país.









Consultado su abogado, indicó que no podía ni confirmar ni negar esa versión, porque no tiene conocimiento del tema.









María del Pilar Hurtado, ex directora del DAS, es investigada por las interceptaciones y seguimientos a magistrados de la Corte Suprema de justicia, periodistas e integrantes de Organizaciones no gubernamentales.









Ante su solicitud el DAS emitió un comunicado en el que dice que no tiene conocimiento, ni es de su competencia, saber o conocer, sobre la solicitud de asilo por parte de la señora María del Pilar Hurtado en la República de Panamá, como lo señalan algunos medios de comunicación. 2. Los movimientos migratorios de los ciudadanos son de carácter reservado y se entregaran a la autoridad judicial y/o administrativa en el momento en que ésta así lo requiera. 3. La ex directora del Departamento Administrativo de Seguridad, María del Pilar Hurtado, no tiene a la fecha ningún impedimento legal para salir del país.