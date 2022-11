Colombia y Unión Europea firman el acuerdo de exención de visados para estancias cortas

"Para Colombia, para todos los colombianos es un evento de gran importancia. Estamos muy agradecidos y muy emocionados. Es un paso importantísimo para recuperar en cierta forma nuestra dignidad que habíamos perdido, por lo menos se había maltratado con este proceso de tener que pedir visas en cada país de Europa cada vez que viajábamos", dijo el presidente colombiano, Juan Manuel Santos.



"A partir de mañana esto ya no será un requisito y esto representa un paso importantísimo en nuestras relaciones ente Colombia y la UE, relación que han venido progresando sistemáticamente a través de estos últimos años", añadió.



El mandatario recalcó así que "hoy Colombia está de fiesta", en este "día histórico", porque la exención de visados supone un paso también para "miles y miles de colombianos que quisieran visitar a sus familias en Europa y no han podido" y que ahora verán "aliviadas innumerables" circunstancias" para poder viajar al Viejo Continente.



El acuerdo fue suscrito por el ministro luxemburgués de Asuntos Exteriores, Asilo e Inmigración, Jean Asselborn, en su calidad de presidente de turno del Consejo de la UE, el comisario europeo de Migración, Interior y Ciudadanía, Dimitris Avramopoulos, y la canciller colombiana, María Ángela Holguín.



El ministro español de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo, asistió también a la ceremonia, dado que la eliminación del visado para viajes de corta duración, de hasta 90 días, para colombianos y también peruanos fue una iniciativa del presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy.



Precisamente para Perú tuvo Santos algunas palabras, porque no ha podido concluir las negociaciones con la UE a tiempo para coincidir en la firma con Colombia, por "razones burocráticos de último momento", indicó el presidente colombiano.

"Esperamos que muy pronto puedan beneficiarse también de la medida de la que nos beneficiaremos a partir de hoy los colombianos", sostuvo.



La alta representante de la UE para la Política Exterior y Seguridad Común, Federica Mogherini, sostuvo que el acto de la firma del acuerdo con Colombia "es un nuevo ejemplo de su compromiso a favor de las relaciones" entre la UE y el país andino.



"Este paso agilizará mucho la movilidad humana entre dos partes del mundo que son culturalmente e históricamente muy cercanos. Este intenso trabajo de más de dos años demuestra una buena colaboración entre la UE y Colombia", señaló.



Mogherini quiso además "tranquilizar al pueblo peruano", al asegurar que "estamos en camino de firmarlo en un futuro cercano".



A la firma del acuerdo también asistió el enviado especial de la UE para el proceso de paz en Colombia, el irlandés Eamon Gilmore.



Este, dijo Santos, "va a ser de inmensa ayuda" en el proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que se encuentra "en la última fase" o al menos "queremos que sea la última", recalcó el presidente colombiano.



"El proceso va por buen camino. Espero que podamos concretarlo en los próximos meses", afirmó, y agradeció a la UE la creación de un fondo especial para el postconflicto, que es, añadió, "casi tan importante como el proceso mismo para consolidar la paz en Colombia, para acabar con el último y más largo conflicto armado interno en todo el Hemisferio occidental".



"Creo que va a ser una realidad en el año entrante", indicó Santos, mientras que Mogherini reiteró el apoyo de la UE, de todos sus Estados miembros y de todas sus instituciones al proceso de paz, que calificó de "señal de esperanza" tras 50 años de conflicto.