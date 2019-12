Colombiana en Egipto denuncia que su exesposo tiene secuestrada a su hija de cuatro años

Marilyn Pineda aseguró en La W que en 2016 se mudó a Egipto con su hija y esposo, Wael Ahmed, con la promesa de construir un hogar. Sin embargo, al llegar allá, este empezó a tener un comportamiento agresivo con ella y a maltratarla delante de la menor.

Por lo anterior, Pineda tomó la decisión de huir y pedir refugio en la Embajada de Colombia en El Cairo. Con artimañas, Ahmed logró encontrarla y le quitó a su hija de forma legal debido a que la mujer no tenía empleo ni un lugar donde vivir, señaló Pineda.

"Yo me escapé con mi niña y en el cónsul Nicolás Ricón me dieron refugio, yo no sé qué pasó, pero mi exesposo llegó allí con policías e hicieron un trámite legal y me dijeron que como no tenía cómo vivir, la niña iba a estar con mi esposo y la abuela, pero que podría verla dos veces por semana hasta que consiguiera un abogado y pudiera luchar por su custodia".

A pesar de que ya recuperó la custodia de la menor, el padre de su niña no le permite verla desde hace catorce meses y desconoce su paradero por lo que pide ayuda a las autoridades colombianas para encontrarla y volver al país.

"Con la policía egipcia fuimos a la casa donde yo vivía con ellos y esa casa está vacía, los familiares tampoco nos dan información. Yo no sé qué está pasando porque yo no hablo árabe, ahora queda emitir una orden para registrar la casa de la abuela de la niña pero no me dan esa orden".

Consultamos con la embajada de Colombia en Egipto y con el cónsul Nicolás Rincón pero estos aseguran que es la cancillería la que debe pronunciarse sobre este caso. Por su parte, el ICBF señala que ellos no tienen convenio con Egipto por lo que trasladaron el caso al Ministerio de Relaciones Exteriores quienes deben adelantar el trámite para darle a Pineda el acompañamiento que solicita.

