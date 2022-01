Colombiano Antonio Caballero publica "Sin remedio" en España

El periodista y escritor Antonio Caballero ha publicado en España "Sin Remedio", una novela de 1984 en la que cuenta la historia de un poeta bohemio y mujeriego "que quiere decir algo importante pero difícilmente puede hacerlo".

Por no querer, Escobar no quiere o no sabe si quiere que se haga la revolución en Colombia. Eso le dice a sus amigos comunistas y hasta les recuerda al libertador Simón Bolívar, que "decía: 'aré en el mar y edifiqué en el viento'. Eso le pasaba, no por culpa del mar y del viento, sino por haber arado y haber edificado".