Colombiano secuestrado llevaba más de un año en Afganistán

El cooperante colombiano secuestrado el pasado domingo en el este de Afganistán llevaba más de un año en el país, donde trabajaba para una ONG francesa en el desarrollo del mundo rural.

"Ahora mismo sólo éramos dos los colombianos que trabajábamos en Kabul, no hay nadie más. Hace unos meses me encontré con él y me dijo que iba a viajar a Francia y que luego podría volver de nuevo a Afganistán, pero no sabía que había regresado ya, aunque quedó en llamarme cuando volviera", añadió, muy impactada por la noticia.