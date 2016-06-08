"Colombianos no pueden permitir que acuerdos de la Habana tengan rango constitucional"

El procurador general, Alejandro Ordóñez, instó a los colombianos para que no respalden el anunciado blindaje jurídico que el Gobierno ha planteado sobre los acuerdos de paz con las Farc, que tendrían rango constitucional y se convertirían en acuerdo especial con base a los Convenios de Ginebra.

“Los colombianos deben estar dispuestos a no permitir que lo que se está acordando en La Habana se convierta en norma constitucional”, afirmó Ordoñez.

Afirmó además que en caso de que eso “llegaré a suceder tendrá que pensarse en lograr revisarse lo acordado en la Habana, utilizando los instrumentos que nos confiere la Constitución”.

Ordóñez también cuestionó la fragilidad del blindaje anunciado. “Es un blindaje uno, por lo tanto con un caucherazo democrático se rompe”, puntualizó.