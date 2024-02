Concejal Juan Carlos Flórez denuncia a Secretaría de Integración Social

Juan Carlos Flórez, concejal de Bogotá, denunció a la Secretaría de Integración Social, pues más de 10 mil niños y niñas dejarán de ser atendidos en las casas vecinales de la capital colombiana.



El Concejal señaló que es de máxima gravedad dejar a estos niños sin los servicios integrales, pues estas casas son el lugar donde miles de ellos se refugian y crecen mientras sus padres trabajan. Además agregó que ese hecho es inaceptable, ya que la ciudad cuenta con los espacios para albergarlos.



“Bogotá tiene 103 casas vecinales en los barrios más populares (...) Sólo en Ciudad Bolívar atienden 1.350 niños y niñas, en Bosa 1.551, en total atienden a 10.799 niños. Estas casas vecinales muchas funcionan en sedes que son propiedad del Distrito, pero son atendidas por organizaciones de madres cabezas de familias. Es un muy buen servicio para niños entre los dos y seis años”, aseguró Flórez.



El representante distrital también afirmó que la Secretaría no puede dejar pasar esta "negligencia atroz", como la calificó, pues a pesar de que el pasado 30 de Julio se vencieron los contratos, los patrocinadores habían radicado la documentación necesaria para su renovación y solo 6 contratos de los 97 fueron aprobados.



Finalmente Flórez concluyó diciendo que este es un servicio y no una “limosna”.



“Hay funcionarios que son desalmados porque seguramente ellos creen que esto es una limosna, y como es una limosna se le puede tirar a la gente casi que humillándola. Este es un servicio de la ciudad, que además se paga con los impuestos”, concluyó.