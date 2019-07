Condena a Arias no es desproporcionada, es absolutamente injusta: Uribe

“Tenemos todo el interés en que Arias tenga la segunda instancia, pero no solo es él, el doctor Diego Palacio, María del Pilar Hurtado o Sabas Pretelt también la necesitan. Naciones Unidas le exige al Estado Colombiano aplicar la segunda instancia a estas personas, son muchos los fallos que han llegado a la cancillería colombiana” afirmó el Senador.

De igual forma, resaltó que “la condena de Andrés Felipe Arias no es desproporcionada, es totalmente injusta, lo debieron absolver, ¿dónde está el dolo y el indebido contrato?”

“Creo que estos temas se deberían mirar con todo rigor jurídico” puntualizó.

También, explicó qué haría en caso de que se ratificara la condena a Arias, “sobre lo que yo conozco no podría estar de acuerdo con la decisión, esto es objetivo no sobre juicios de valor”.

De igual forma, el expresidente dijo que nunca estará de acuerdo con las decisiones que tomaron el exprocurador Alejandro Ordoñez y la exfiscal Viviane Morales en el caso Arias pero dijo no estar preocupado por los nombramientos de los dos exfuncionarios en el servicio diplomático.

"La Dra. Viviane se pudo haber equivocado, no sé quiénes habrán sido sus delegados, pero aunque no esté de acuerdo con esa sentencia, no puedo decir que haya sido corrupta", añadió el exmandatario.

Finalmente, se refirió Odebrecht y destacó que Arias se reunió con los directivos en la presidencia de la república pero porque estaba ahí conversando con él. “Con nadie he hablado de contratos, levante la mano el contratista que pueda decir que lo he sobornado o he favorecido ilegalmente”.

Lea En La W: