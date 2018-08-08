Conferencia Episcopal conmemorará fecha que surgió en contra de la 'Ideología de Género'. Foto: La Wcon Julio Sánchez Cristo( Thot )

La Conferencia Episcopal de Colombia participará, el próximo 10 de agosto, del Día Nacional de la Libertad para Educar, iniciativa que surgió en 2016 en contra de la llamada 'Ideología de Género'.

De acuerdo a la Conferencia, lo que respaldan es que los padres tengan derecho a "educar de acuerdo a sus principios, valores y creencias; así como el respeto a la autonomía educativa de las instituciones, sean o no confesionales".

El manifiesto que dio origen a la fecha a la que se unirá la Iglesia, pide "acabar de una vez por todas con la discriminación y vulneración al derecho fundamental de los padres de familia para educar libremente a sus hijos según su conciencia, religión y cultos, amenazas ejercidas permanentemente a través de leyes, decretos, políticas públicas, opiniones propagandísticas e ideologías promovidas en América y Europa por el colectivo Lgtbi".