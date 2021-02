¿Quedarnos en las cifras nos distrae de lo esencial? El horror de los falsos positivos

En Sigue La W, Ciro Ramírez, senador de la República por el Centro Democrático, y Germán Navas Talero, representante a la Cámara por Bogotá del Polo Democrático Alternativo, debatieron sobre cuál es la cifra real de las ejecuciones extrajudiciales y si esto desvía el horror de estos crímenes.

Ramírez comenzó argumentando que “el debate no reside en las cifras” y, si bien “no debe permitirse una sola víctima”, en todo proceso se debe “exigir que se muestren las pruebas”, debido a que “hemos oído a muchos de la fuerza pública que han sido acusados por testigos falsos”.

“Este debate debe darse con base en pruebas, las cuales han demostrado que ha habido acusaciones injustas o falsas en cuanto a ejecuciones extrajudiciales”, respondió el senador por el Centro Democrático sobre la famosa declaración del expresidente Álvaro Uribe, en la que afirmó en su momento que “los jóvenes de Soacha no fueron a recoger café”. “No me gustan las generalizaciones, pero el presidente (Uribe) siempre ha sido el primero en pedir pruebas sobre este debate”.

Por su parte, Germán Navas Talero, representante a la Cámara por Bogotá del Polo Democrático Alternativo, aseguró que “todos sabemos que los muertos fueron a mano de la fuerza pública. Las pruebas están en los procesos y esto no puede convertirse en un circo”.

Además, afirmó que es “inaceptable” que algunos de los soldados quienes “juraron defender la patria hayan cometido esos crímenes”. “A Uribe no le gusta que quienes cumplieron su consejo lo confiesen. Algunos medios de comunicación le siguen el juego”, resaltó.