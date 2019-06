Congresistas se quedan sin manejo del Presupuesto de la Nación

El proyecto de reforma constitucional lleva seis de ocho debates. Le resta un debate en la comisión primera de Senado y otro en la plenaria de esa corporación, pero esta semana, la comisión primera no alcanzó a discutir el tema por cuenta del debate de control político que convocó el senador Gustavo Petro el pasado miércoles 5 de junio.

(Le puede interesar: Congreso contará con oficina de análisis económico para asuntos fiscales y de presupuesto)

Además, el pasado jueves 6 de junio tampoco pudo sesionar debido a que en horas de la mañana fue citada la plenaria del Senado. El senador Roosevelt Rodríguez, del partido de la U y ponente del proyecto de ley, señala que los tiempos ya no dan, puesto que solo quedan dos semanas.

“El último día que teníamos para avanzar sería el lunes. Sin embargo, la comisión fue citada para el martes y como para terminar de perturbar el tránsito del proyecto, se citó la plenaria para el día lunes”, explica Rodríguez.

Otro de los inconvenientes que surgió a este proyecto fue el retiro del respaldo por parte del Centro Democrático. La senadora Paloma Valencia aseguró que la iniciativa no es conveniente.

“Yo he defendido que el Congreso necesita iniciativa de gasto porque eso le devuelve independencia al Congreso de la República, pero el Gobierno tiene preocupación que la opinión pública está interpretando eso como la asignación de “mermeladas”, que no es cierto. Para evitar suspicacias en un ambiente de una oposición destructiva, el Gobierno ha tomado la decisión de no acompañarlo”, explicó Valencia.

Se espera que la iniciativa vuelva a ser radicada el próximo 20 de julio.