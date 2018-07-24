Congreso debatirá sobre asesinato de líderes sociales

La Bancada por la Vida, integrada por congresistas de la Lista de la Decencia y el Polo Democrático, convocará al Ministro de Defensa a un debate de control político por el aumento en la cifra de líderes sociales asesinados.

La senadora Aida Avella invitó al fiscal general, Néstor Humberto Martínez, a que asista al debate, que será convocado mañana.

”Que nos diga si es una nacional, si cuenta con financiamiento, quiénes son los que están detrás de estos grupos, que se mueven con tanta precisión y que deben tener listas como hicieron con la Unión Patriótica”, señaló Avella.

Este debate de control político se llevará a cabo con los senadores Iván Cepeda, Gustavo Bolívar y los representantes a la Cámara, Ángela María Robledo, María José Pizarro y Fabián Díaz Plata.