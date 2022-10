Congreso no debe participar en diálogos con las Farc, dice la U y el liberalismo

que el Congreso de la República no debe interferir en los diálogos con las Farc, ya que es un papel exclusivo del Ejecutivo. Clara López, del Polo, aseguró que debe haber participación de la sociedad colombiana.El representanteSugirió que la “llave de la paz está en manos del presidente Juan Manuel Santos.“Él (Santos) es quien debe negociar”, señaló el representante, quien consideró que el “Congreso solo debe estar si es útil o si es conveniente que esté”.porque ese tema solo lo debe manejar el Ejecutivo.Además, negó que estén evaluando la posibilidad de convocar al Consejo Nacional de Paz y sostuvo que no se debe interferir en cualquier intento de paz. “En esta etapa es mejor dejarla en manos del Ejecutivo”.Finalmente,, pero que en etapas posteriores, como una mesa de diálogo, la sociedad colombiana debe estar representada.“Hay que mirar cómo estaría representada la sociedad porque no debe ser la unidad de los partidos que apoyan a Santos”, concluyó.