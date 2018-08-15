Consejo de Estado deja en firme la destitución de 12 años al alcalde de Riohacha
La Sección segunda del Consejo de Estado dejó sin efectos una acción de Tutela con la que el funcionario había regresado al cargo.
Al dejar sin efectos una acción de Tutela, la sección segunda del Consejo de Estado dejó en firme una decisión de la Procuraduría General de la Nación de destituir e inhabilitar por 12 años al alcalde de Riohacha, La Guajira, Fabio David Velásquez Rivadeneira, por irregularidades en la contratación del Plan de Alimentación Escolar –PAE-, que tuvo un valor superior a los $5.700 millones.
En fallo de segunda instancia se ratificó que la selección que en 2016 hizo la alcaldía de la Asociación Social del Caribe –ASOCAR-, para suministrar alimentación a los estudiantes registrados en el Sistema Integrado de Matrícula, SIMAT, contravino el principio de transparencia previsto en el artículo 24 de la Ley 80 de 1993 o Ley de contratación.
Para el Ministerio Público el Convenio de Asociación No 02 de 2016 corresponde realmente a un contrato de suministros.
En la misma decisión el órgano de control confirmó la destitución e inhabilidad por diez años impuesta a la Secretaria de Educación de Riohacha para la fecha de los hechos, Dilcey Yensith Acosta Novelys.
La Procuraduría calificó la conducta cometida por los sancionados como una falta gravísima a título de culpa gravísima.
Por otras presuntas irregularidades que habrían rodeado la ejecución de este convenio, la Sala Disciplinaria dio traslado para que se investigue a la jefe de contratación de la alcaldía para la fecha de la firma (2016), y a los particulares que manejaron recursos públicos del PAE en Riohacha.