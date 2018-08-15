Consejo de Estado deja en firme la destitución de 12 años al alcalde de Riohacha. Foto: Colprensa( Thot )

Al dejar sin efectos una acción de Tutela, la sección segunda del Consejo de Estado dejó en firme una decisión de la Procuraduría General de la Nación de destituir e inhabilitar por 12 años al alcalde de Riohacha, La Guajira, Fabio David Velásquez Rivadeneira, por irregularidades en la contratación del Plan de Alimentación Escolar –PAE-, que tuvo un valor superior a los $5.700 millones.

En fallo de segunda instancia se ratificó que la selección que en 2016 hizo la alcaldía de la Asociación Social del Caribe –ASOCAR-, para suministrar alimentación a los estudiantes registrados en el Sistema Integrado de Matrícula, SIMAT, contravino el principio de transparencia previsto en el artículo 24 de la Ley 80 de 1993 o Ley de contratación.

Para el Ministerio Público el Convenio de Asociación No 02 de 2016 corresponde realmente a un contrato de suministros.

En la misma decisión el órgano de control confirmó la destitución e inhabilidad por diez años impuesta a la Secretaria de Educación de Riohacha para la fecha de los hechos, Dilcey Yensith Acosta Novelys.

La Procuraduría calificó la conducta cometida por los sancionados como una falta gravísima a título de culpa gravísima.

Por otras presuntas irregularidades que habrían rodeado la ejecución de este convenio, la Sala Disciplinaria dio traslado para que se investigue a la jefe de contratación de la alcaldía para la fecha de la firma (2016), y a los particulares que manejaron recursos públicos del PAE en Riohacha.