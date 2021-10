Consejo de Estado no accedió a inhabilitar a Gustavo Petro

El Consejo de Estado ratificó la sentencia que negó la pérdida de investidura del senador y candidato presidencial Gustavo Petro, y que buscaba también inhabilitarlo para ocupar cargos de elección popular.



Según la demanda, el dirigente político había violado el régimen de incompatibilidades por haber entregado declaraciones en medios de comunicación sobre la supuesta financiación del narcotráfico a la campaña del presidente Duque, así como sus llamados a la desobediencia civil, y a no pagar los servicios durante la pandemia. El demandante argumentó que esto constituyó una falta a los deberes de un congresista.

En primera instancia el Consejo de Estado estimó que desconocer los deberes del congresista no podía constituir una incompatibilidad dentro del régimen de pérdida de investidura. Además consideró que lo dicho por el congresista hace parte de la libre expresión, y constituye parte esencial de la inviolabilidad del voto parlamentario.



Esta no es la primera vez que el Consejo de Estado salva la investidura de congresista de Petro. Hace dos años una demanda argumentó que el exalcalde no podía fungir como congresista, pues había sido declarado fiscalmente responsable de actuaciones hechas cuando fue alcalde de Bogotá.



Por: Luis Augusto Aponte