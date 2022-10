Continúa polémica por presunta participación del Polo Democrático en protestas contra Transmilenio

Tras las acusaciones del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, sobre la vinculación de los bloqueos del sistema de transporte con la colectividad de izquierda, el senador Jorge Enrique Robledo dijo que se le estaba calumniando y difamando.



“Sus contradictores (los de Petro) o somos de las Farc, o somos corruptos, o somos vándalos”, dijo Robledo en La W Radio.



Por su parte, Antonio Navarro Wolf, secretario de Gobierno de Bogotá, dijo que era evidente que había una organización promoviendo los bloqueos, pero que los bloqueos se les salieron de las manos a los organizadores.



“A mí me parece respetable la indignación que hay en la ciudad por el maltrato del que están siendo víctimas los bogotanos con ese sistema (…) Pero en la parte de los desmanes nunca he auspiciado ni por acción ni por omisión ese tipo de actos de destrucción de la propiedad pública (…) Gustavo Petro falta de manera gravísima a la verdad”, dijo el militante del Polo Democrático.



Frente a la indagación por las pruebas que implican al Polo con las protestas, Navarro señaló: “Las pruebas están en las páginas de internet de diversas organizaciones juveniles. Nosotros tenemos los pantallazos”.



Según el Secretario de Gobierno, “una cosa como la del viernes no es por generación espontánea. Hubo preparación, convocatoria y los organizadores tienen una cuota de responsabilidad en lo que pasó”.



El Senador, por su parte, dijo que si el alcalde Petro se equivocaba en el diagnóstico y en detectar las causas del problema, se equivocaría en las soluciones. “No me cabe la menor duda que lo que esta haciendo es equivocado”, dijo.



Navarro reiteró que los detalles en la preparación de las protestas del pasado viernes 9 de marzo “fueron preparados a la luz del sol por una serie de organizaciones juveniles: tenían páginas en Facebook, fueron a colegios a invitar estudiantes, fue por los medios masivos de comunicación”.



Finalmente, Robledo llamó la atención sobre las gestiones de Petro con respecto al metro para la ciudad: “No veo a Petro trabajando juicioso con el metro (…) Cualquier solución con lo del Transmilenio tendrá que pasar porque en esta ciudad haya un sistema de metro que valga la pena hacer y en eso no lo estoy viendo trabajar con la dedicación que fuera”.