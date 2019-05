Continúan denuncias contra grupo NIM por presuntas estafas en bares y restaurantes

Investigación hecha por: Paula Bolívar

paulabolivarpinilla@gmail.com

En la W Radio, varios empresarios denunciaron al GRUPO NIM, conformado por tres jóvenes; Nicolas Villaveces, Oscar Beraldinelli y Cristian Vargas quienes según los denunciantes se dedican a estafar personas, el negocio para ellos no es el bar como tal, sino recaudar una cantidad de plata, quedarse con un porcentaje muy alto, ademas de eso, de la administración del bar sacan mucho mas dinero hasta que finalmente para ellos es irrelevante si el bar funciona o no y desaparecen.

Estos son los testimonios de los empresarios que denuncian:

DEMBOW BAR

“Usan el mismo modus operandi, dicen que tienen experiencia en administración de bares que eran socios mayoritarios en bares como Armando Records, a la hora de vender estos proyectos dicen que son socios de bares muy importantes” afirma Gustavo Santamaria

Santamaria explica captan el dinero y al final desparecen, por ejemplo el invirtió 48 millones de pesos “En este bar se están ganando 15 millones de pesos cada noche, y a los socios les reparten $50 mil.

BUHO BAR

Juan Pablo Santos es otro de los empresarios que denuncia ser victima de este grupo.

“Yo llegue a Nicolas por un amigo muy cercano, con una idea de negocio para un bar, Nicolas me dijo que si quería coger experiencia en este negocio me ofrecía unos puntos en un nuevo bar que querían inaugurar”.

Santos dice que ellos accedieron a participar del negocio por la supuesta experiencia, que ellos decían tener “durante los 3 primeros meses todo parecía ir muy bien, al bar le fue muy bien pero los socios nunca vimos eso”.

Frente a la pregunta de por que ellos creen que esto es un cartel y no un mal negocio. Santos respondió:

“Hay dos teorías o que ellos son muy muy malos administradores y que todo lo que tocan lo terminan quebrando, o que ellos definitivamente se dieron cuenta que el negocio no es el bar sino recaudar una cantidad de plata quedarse con un porcentaje muy alto de esa plata y ademas de eso ver como dentro de los temas administrativos del bar pueden ir sacando mas y mas hasta que finalmente para ellos es irrelevante si el bar funciona o no".

WHYNWOOD BAR

Otra de las denunciantes que prefirió cambiar su nombre a Camila reitera que el modus operandi es el mismo.

“Yo estuve en Whynwood también me prometieron cielo y tierra, nos dijeron que como este sitio no era bar sino era restaurante, los rendimientos eran aun mejores porque no habían borrachos, sin embargo al final de cuentas yo no vi ni un solo peso de mi inversión.

Camila afirma que después de un año de la inauguración le dijeron a los socios que como el restaurante no había funcionado , entonces que lo iban a volver un bar, “nos pidieron una cuota extraordinaria para hacer arreglos locativos y ni siquiera con eso vimos un solo peso”.

¿Nunca responden?

Todos los denunciantes coinciden en decir que al final de cuentas ninguno de los integrantes del grupo NIM responde. “ellos no dan la cara, Nicolas nunca iba, efectivamente la administración es pésima no contestan el celular, nada”.

BUHO BAR

Alejandro es un empresario que también decidió cambiarse el nombre pero este medio confirmo su identidad y su participación en este negocio, invirtió 50 millones de pesos. “La forma de operar es la misma, cogen un dinero de varias personas, llegamos recomendadas por amigos, ellos presentan un plan de negocios bueno, pero finalmente el negocio no da los resultados esperados, empiezan a decir que no funciona hasta que finalmente se va acabando el negocio y ellos van desapareciendo.

Según los denunciantes, ya están alistando una gran demanda en contra del grupo NIM tendiendo en cuenta que no usen tema de mal negocio sino se trata de una estafa repetitiva que ha dejado como víctimas a varias personas.

Le puede interesar: