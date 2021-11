Continúan los problemas para la expedición de pasaportes

Pese a que la Cancillería había anunciado cambios para la solicitud de la cita del pasaporte en Colombia, ya que las oficinas de pasaportes en Bogotá publicarían la disponibilidad de agenda semanalmente, los problemas para la expedición del documento siguen presentándose.

Los horarios se mantienen así:

Lunes: 9:00 A.M. (Festivo: Se atenderá el martes a la misma hora en la sede de la calle 53)

Miércoles: 8:00 A.M. en la sede norte

Jueves: 10:00 A.M. en la sede centro

Viernes: 3:00 P.M. en la Calle 53

Al entrar a la página de trámites, a las horas y días indicados, el mensaje sigue siendo el mismo: “No hay citas disponibles para el trámite seleccionado”.

Por eso, varias personas continúan quejándose, ya que se han visto afectadas en sus actividades labores o de ocio.

Uno de los denunciantes es Alonso Cuéllar, quien habló en los micrófonos de La W sobre su caso y aseguró que luego de enterarse de la nueva metodología se acomodó para ello, “supe por los medios de comunicación que ahora iban a poner las citas por horarios y fechas, y acomodé mi agenda para ello con alarmas. Pero no ha sido posible agendar”.

Anny Puentes, otra de las afectadas, aseguró que “durante seis meses estuve tratando de lograr una cita, lo logré. Pero después solicité otra y me dejaba, pero eran las 8:00 de la mañana y la cita era a las 8:20, era imposible llegar. Me he acercado a las oficinas, las filas y la cantidad de gente buscando citas es mucha. Muchos decían que lograron cita pagando. Tuve que cancelar un viaje y posponerlo para el próximo año”.

Justo en medio de estas denuncias, la Cancillería a través de su cuenta de Twitter anunció:

“Apreciado usuario: Informamos que el sistema para expedición de pasaportes está presentando intermitencia en su funcionamiento. Nos encontramos trabajando para solucionar los inconvenientes presentados”.