Contralor se pronuncia frente a entrega de información de Minagricultura a Fedegán

En lo que investigamos no podemos determinar si el ministro envió algún correo: Gabriel Romero. Foto: Colprensa

El funcionario manifestó que los hallazgos tienen incidencia administrativa, disciplinaria y penal. Señaló además que el estudio de representatividad tiene varios errores: no hace mención a ganaderos, personas naturales o jurídicas agremiadas; se construye sobre una mezcla de datos entre predios vacunados y vacunadores; hay inexistencia de una revisión, análisis o mención de la democracia interna; y los porcentajes de cumplimento de los lineamentos establecidos en el estudio de representatividad, son disimiles y ninguno explica el porqué de su validez.

Por lo que no se puede concluir que Fedegán sea el único gremio que cumple con los requisitos y que no hay certeza ni confiabilidad en la información, lo que vulnera los principios de calidad y transparencia de la información, y que de plano no coincide con la que en su momento manejó en encargo fiduciario.

