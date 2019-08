Contralor y presidente del Consejo Gremial debaten proyecto de reforma al control fiscal

Carlos Felipe Córdoba, contralor general de la República, señaló que "el control preventivo lo único que busca es advertir, no coadministrar y no será un problema, ayudará a que las cosas se hagan y que se hagan bien", dijo Córdoba.

A lo que Bedoya respondió que, aunque reconocen que "el proyecto traerá beneficios en contra de la corrupción, en estos temas jurídicos, las palabras hacen toda la diferencia. Le hemos dicho al contralor que tenemos observaciones en las facultades que el Congreso le pretende dar, en términos de policía judicial, lo que puede tener vicios de inconstitucionalidad".

Y agregó que lo que se quiere es que "no existan abusos de los entes de control como en el pasado".

Por otro lado, y haciendo referencia a la necesidad de aumentar el personal y los recursos del ente de control, el contralor mencionó: "no tenemos científicos de datos, ingenieros, necesitamos las herramientas de control fiscal para combatir la corrupción. No estamos pidiendo cargos para negociar ni para mí, el día que me pidan resultados tendré que decirles, si no pasa este acto legislativo, que me quitaron las herramientas" .

