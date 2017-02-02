La W RadioLa W Radio

Contraloría se constituirá como víctima en caso Odebrecht

Por tratarse de delitos que afectan los intereses patrimoniales del estado colombiano.

Contraloría se constituirá como víctima en caso Odebrecht. Foto: Contraloría General.(Thot)

La Contraloría General de la República se constituirá hoy como víctima en la investigación penal contra la multinacional Odebrecht, por tratarse de delitos que afectan los intereses patrimoniales del estado colombiano.

La intervención se fundamenta en normas legales y en sentencias de la Corte Constitucional que autorizan a la Contraloría para hacer estas actuaciones en defensa del interés público.  

