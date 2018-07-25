Corficolombiana acepta renuncia de su presidente Bernardo Noreña

En la Junta Directiva de este 25 de julio de 2018, Bernardo Noreña Ocampo renunció a Corficolombiana manifestando el deseo de emprender nuevos retos personales y profesionales.

"El doctor Noreña agradeció especialmente el apoyo incondicional de la Junta Directiva y su Presidente, así como de todo el equipo de la Corporación y del Grupo Aval, a lo largo de su gestión; igualmente, informó que acogiendo el deseo de la Junta y el suyo mismo, permanecerá en la Presidencia hasta tanto haya sido designado su reemplazo y haya tenido lugar un empalme durante un período razonable de tiempo", indicó Corficolombiana.

Como parte de sus nuevas actividades, el ejecutivo Noreña continuará vinculado al Grupo Aval, ejerciendo un rol de asesor y participando en algunas de las Juntas Directivas de las que hoy hace parte en representación de la empresa Corficolombiana y el grupo.