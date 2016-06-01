La W RadioLa W Radio

Actualidad

Corte deja con vida a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura

La Sala Plena eliminó a la Sala Disciplinaria y a la figura del gerente de la Rama Judicial.

Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura - Imagen de archivo. Foto: Colprensa

Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura - Imagen de archivo. Foto: Colprensa(Thot)

Con una votación de 7 a 1, la Sala Plena de la Corte Constitucional tumbó parcialmente el componente de Justicia de la Reforma al Equilibrio de Poderes, al salvar a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, eliminando al nuevo Consejo de Gobierno Judicial, pero conservando la eliminación de la Sala Disciplinaria de la Judicatura, que será reemplazada por la nueva Comisión de Disciplina Judicial.

El fallo también eliminó al nuevo gerente de la Rama Judicial, que según la reforma al equilibrio de poderes, sería subordinado del desaparecido Consejo de Gobierno Judicial, cuya conformación fue suspendida por decisiones del Consejo de Estado.

La Sala Administrativa se mantendrá con seis magistrados que deberán diseñar las listas para a su vez elegir a los miembros de la Comisión de Disciplina Judicial y de la Comisión de Aforados.

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad