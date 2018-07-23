Corte Suprema archiva investigación contra exministro Carlos Holguín

La Corte Suprema de Justicia decidió archivar la investigación penal que llevaba contra el exsenador y exministro del Interior Carlos Holguín por supuestos vínculos con el exparamilitar Diego León Montoya, 'don Diego'. De acuerdo con declaraciones de Montoya en 2013, este había ayudado y apoyado logísticamente las aspiraciones electorales de Holguín.

Sin embargo, la Corte decidió no continuar con una investigación penal al no encontrar que lo señalamientos tuvieran suficiente mérito como para continuar con la investigación.

Dice el documento que "Ninguna ofrece la contundencia suficiente como para continuar la investigación por este hecho; por el contrario, lo que se aprecia es un estado de incertidumbre, hasta el momento insuperable, de que Carlos Holguín Sardi tenía conocimiento y estada de acuerdo con que Oliver Rayo requiriera el apoyo de un reconocido narcotraficante que implicara ejecución de conductas como el 'trasteo de votos' en beneficio de su aspiración política".

Este proceso llevaba más de 4 años en la Corte, pues la investigación preliminar por el caso se inició en marzo del 2014, por lo que en junio pasado la defensa de Holguín había solicitado precluir la investigación.