¿Cuál es mi orientación sexual si mi pareja cambió de género?

Leidy conoció a Laura en 2012 cuando está última acababa de salir del colegio, en ese momento de juventud ambas se enamoraron hasta el punto de querer compartir sus caminos y se fueron a vivir juntas.

Ambas, como muchas personas de la comunidad LGBTI, tuvieron que enfrentarse a su familia para “salir del closet”, tuvieron que soportar miradas de decepción y aprender a quererse a sí mismas a pesar de las críticas por su orientación sexual.

Sin embargo, más allá de los estigmas sociales, esta pareja tuvo que enfrentar una prueba aún más dura. Un día, Laura decidió comenzar una transición hacia lo que era realmente: un hombre y Laura dejó de ser Laura para convertirse en Juan Sebastián Rodríguez.

“Desde chiquito sentía que algo no encajaba en mí, comencé con mi orientación sexual, porque me gustan las mujeres, pero me di cuenta que no me gustaba verme el cuerpo, nunca me ha gustado sentirme voluptuoso, siempre he tratado de esconder todo eso, no me gustaba ser femenina, ni maquillarme, sufría poniéndome vestido y tacones, entonces tomé la decisión, porque me cansé de tener miedo”.

Leidy fue la primera en saber la determinación de Juan Sebastián, pero era algo que no se esperaba, ya llevaban cinco años juntos cuando él se lo comentó en una conversación casual con un poco de duda. “Al principio cuando hablamos del tema sí fue una sorpresa, a pesar de que yo nunca vi a Juan Sebastián muy femenino, tampoco lo vi muy masculino, él era una mezcla rara, pero después de mencionarlo tuvo una crisis existencial muy dura y un día me dijo, ‘me siento como un hombre’”.

A partir de ahí todo se hizo oficial, comenzaron las citas médicas y los tratamientos, los anuncios a las personas cercanas. Sin embargo, para Leidy todo iba muy rápido y como si fuera Mafalda tuvo que decirle a su pareja: “paren todo, que me quiero bajar”.

“Para mí sí fue muy difícil, yo sí dije ‘no sé si vaya a poder con ese cambio’. Algo que yo pensaba es que me costó muchísimo enfrentarme a mi familia para estar con una mujer y ahora mi pareja es un hombre, fue algo que me costó aceptar porque ya no sabía cuál era mi orientación sexual” cuenta Leidy.

Entonces comenzó a asistir a terapia psicológica junto a Juan Sebastián: “Cuando él era Laura, fue mi excepción, cuando comencé con ella dije ‘entonces soy bisexual y ahora con este cambio creo que soy heterosexual’. Muchas personas creen que soy lesbiana y no lo soy. En las terapias me di cuenta que no estaba enamorada de la mujer o del hombre sino de Juan Sebastián como persona, de lo que tengo con él, de lo que él me brinda”, dice Leidy.

Camilo Espinosa, docente de Psicología de la Universidad El Bosque, asegura sobre este tema que: “La orientación sexual se comienza a definir en la adolescencia; sin que en la adultez se considere un absoluto. En la mayoría de casos se trata de un problema de reconocimiento más que de cambio de orientación. Que mi pareja decida hacer la transición de un género a otro es un indicador de su identidad sexual, pero (si soy adulto) no necesariamente tiene una influencia sobre mi orientación sexual”.

En la actualidad, está en proceso de aprobación para la mastectomía, pues debe esperar un año con inyecciones de testosterona. Además ha visitado varios especialistas y ha observado con paciencia los cambios de su cuerpo, pues espera que pronto sean más evidentes en su físico.

Por ahora, más allá de lo que piense la sociedad o de la lentitud de algunos cambios, lo que más le preocupa es la discriminación que ha tenido que vivir para conseguir trabajo, "yo no he cambiado mi nombre en la cédula y siento que me han rechazado por ser transgénero, es muy decepcionante porque necesito trabajar".

Apesar de los obstáculos, Leidy y Juan Sebastián, siguen juntos y ella ha ayudado a su pareja a contar día a día su proceso en su canal de Youtube y en su cuenta de Instagram @juanserodrip.

“El apoyo de Leidy ha sido de gran ayuda, en este proceso se viven muchas cosas a niveles emocionales. Poderme abrazar a ella es una de las mejores sensaciones que he tenido” aseguró Juan Sebastián.