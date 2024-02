¿Cuáles son los elementos fundamentales para realizar una cirugía estética?

El viceministro de Salud Pública, Iván Darío González Ortiz, explicó, en diálogo con La W, lo que está haciendo el Ministerio ante la falta de regulación de los procesos estéticos en el país.

En primer lugar González señaló que las clínicas deben estar avaladas en cirugía plástica, “en los establecimientos debe haber un cuadro con una estrella que significa que está aprobada por el ministerio de salud”.

El segundo tema al que se refirió fueron los profesionales, “un médico general no tiene la competencia para desarrollar estos procedimientos, esto lo faculta la ley de talento humano, los cirujanos deben ser especialistas en cirugía plástica”.

En tercer lugar habló sobre los pacientes y dijo que deben utilizar diferentes mecanismos como el sistema del Ministerio de salud para conocer quién es el médico que les va a hacer un procedimiento.

De igual manera, explicó que quienes se dedican a los procedimientos estéticos tienen diferentes profesiones “Hay esteticistas negligentes que no hacen operaciones pero si pueden inyectar, pero también hay médicos esteticistas, en Colombia no existe la especialidad de estética por eso, este tipo de médicos solo puede hacer procedimientos no invasivos, sin embargo, a veces cruzan la línea”.

Además aseguró que creen “que no debe haber una ley específica para los Cirujanos Plásticos, pero sí se deben reglamentar los procedimientos de Cirugía Plástica”.

Señaló también que no es ilegal que los médicos arrienden establecimientos o quirófanos para operar.

Finalmente, expresó que “todos los días hay organismos que persiguen a personas que hacen malos procedimientos, sin embargo si no existe un fallo es imposible hacer que un médico deje de ejercer”.​​​​​​​​​​​​​​