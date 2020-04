Daniel Samper Ospina renuncia a su columna en la Revista Semana

El periodista Daniel Samper Ospina publicó un trino en que informa su decisión de renunciar a su columna en la Revista Semana, medio al que agredeció por haber sido el lugar donde se formó profesionalmente.

"He tomado la decisión de renunciar a mi columna en @RevistaSemana, la revista en que me formé como periodista y aprendí a ser libre, y cuyas últimas decisiones respeto, pero no comparto. Solo gratitud por ser mi casa durante tantos años, y gratitud infinita a los lectores", escribió Daniel Samper.

Previamente, Semana publicó en un comunicado la salida de Daniel Coronell. Minutos más tarde, el periodista publicó un trino en el que informaba que fue notificado de su salida por un mensaje de texto.