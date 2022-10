DAS espía investigaciones de parapolítica

En diálogo con la W, el consejero presidencial Jose Obdulio Gaviria dejó en evidencia que el DAS conoce de cerca las investigaciones que llevan a cabo los magistrados auxiliares de la Corte Suprema de Justicia a los políticos y altas personalidades del Estado por sus nexos con grupos paramilitares.

Gaviria indicó que este hecho surge como respuesta a la información que recibió el mandatario de los colombianos del DAS y no obedece a las críticas del periódico estadounidense The New York Times, ni a las denuncias por la presunta presión que ejercen los parapolíticos desde la Picota.