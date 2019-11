Debe haber un capitán liderando el barco: el llamado de Mauricio Gómez a Iván Duque

Tras el paro nacional que se llevó a cabo el pasado 21 de noviembre, los senadores Iván Marulanda, José David Name y Mauricio Gómez Amín hablaron en La W sobre el mensaje que dejaron las manifestaciones masivas de protesta ciudadana.

El senador Iván Marulanda, de Alianza Verde, afirmó que su partido se reúne para determinar lo que corresponde hacer, pero agrega que “el Gobierno no puede seguir escabulléndose, tiene que responder”.

“Hay que atender y dar respuesta a todas las razones por las que se manifestaron ayer los colombianos”, agrega Marulanda.

Por su parte, el senador José David Name, del Partido de la U, indicó que el país habló con voz clara: “El vandalismo fue el ruido de unos cuantos y el presidente no debe detenerse en este tema, porque la mayoría de colombianos estamos en contra de ellos”.

“El presidente debe ser un líder, el país necesita reformas. Me extrañan las opiniones de algunos líderes de la derecha, desconectados de la realidad del país. Los colombianos no queremos escuchar a un presidente, como en la noche de ayer, hablando de los vándalos. Esperamos un líder que pretenda las grandes reformas que necesitamos”, precisa Name.

Mauricio Gómez Amín, senador del Partido Liberal, manifestó: “Ayer pidieron al presidente Duque gobernar con todos. El mensaje es muy claro, el gobierno tiene que escuchar. Pero no mañana, sino hoy”.

Además, Gómez Amín agrega: “Siempre hemos estado dispuestos a darle la mano al Gobierno en las cosas buenas. Por encima de la "mermelada" y las posiciones políticas, está Colombia (…) no conocemos a muchos ministros porque ninguno va al Congreso”.

