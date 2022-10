¿Debe o no debe asistir Santos a la posesión de Maduro? Opinan directores de partidos

Clara López, del Polo, dijo que Santos no debe tomar partido por una oposición que ha declarado ilegal al presidente electo.



Por su parte, Aurelio Iragorri, de la U, dijo que en la reunión de los presidente de Mercosur se “tomarán decisiones” sobre el caso.



Iragorri aseguró que el tema no ha sido tratado con la dirección del Partido y que por eso no puede aconsejar a Santos al respecto.



Para el jefe del partido Verde, Alfonso Prada, el presidente debe asistir a la posesión de Maduro. “Estamos en medio de un proceso de paz en el que Maduro es vital”, señaló.



Indicó que mientras que no haya un cambio en Venezuela, Colombia “no puede jugar con las relaciones con Venezuela”.



Alexandra Piraquive, del Movimiento Mira, dijo que Santos debe ir a Venezuela pero que en la reunión de Unasur se le debe dar “una garantía mínima” a Henrique Capriles.



Finalmente, el jefe del liberalismo, Simón Gaviria, aseguró que el jefe de Estado debe asistir porque Venezuela es uno de los socios más importantes de Colombia.