¿Debería restringirse la producción de pólvora en Colombia, como lo propone Alianza Verde?

La radicación de un proyecto de ley en el Congreso que busca prohibir el uso de la pólvora y productos pirotécnicos en todo el país por parte de la bancada del partido Alianza Verde, abrió nuevamente el debate sobre una costumbre que se presente en muchos hogares colombianos durante las celebraciones de fin de año.

El doctor Jorge Luis Gaviria y el presidente de la Federación Nacional de Pirotécnicos Carlos Andrés Carvajal, debatieron el tema en Partida W.

Gaviria dijo que el uso de la pólvora debe ser restringida en el país, así como las sanciones a los distribuidores irregulares, debido a que la venta indiscriminada sigue siendo el canal por el que ese producto llega a los menores de edad. Aseguró que desde su experiencia como médico del pabellón de quemados del Hospital Simón Bolívar, ha visto las consecuencias del uso de la pólvora en personas de todas las edades a quienes les llega los artículos pirotécnicos sin regulaciones. Fue enfático en que los fuegos artificiales deben estar en manos de los expertos, puesto que la llamativo de estos no es quemarlos sino verlos en un espacio.

Carvajal, por su parte, argumentó que la pólvora y sus fabricantes responsable no deben ser satanizados, puesto que desde esa industria han hecho campañas de sensibilización y prevención hacia los padres de familia y la comunidad en general para que no caiga en manos equivocadas y termine en consecuencias. Señaló que las cifras de quemados en el Simón Bolívar que expuso su contraparte no correspondían únicamente a personas lesionadas con productos pirotécnicos, sino a accidentes caseros. Dijo que iniciativas que propendan por la prohibición o restricción de estos artículos va a terminar promoviendo la ilegalidad y las ventas clandestinas que van a derivar en que suba el número de quemados durante la temporada decembrina.