Decían que la Primera Línea recibió armas y eso no es cierto: Rebecca Sprößer

Desde Alemania y luego de haber sido expulsada por el Gobierno colombiano y vetada por 10 años para regresar al país, Rebecca Sprößer, la turista que se unió a la Primera Línea, habló en Sigue La W.

Rebecca Sprößer, alemana expulsada de Colombia, manifestó en que “Colombia es un país en donde hay mucho amor, personas con mucho sentimiento y patriotas. Hay comentarios hirientes que me duelen, pero en el país también existe mucho odio y resentimiento”.

“He sido una persona muy diferente, personalmente me he sentido muy latina y por eso siempre he tenido esa admiración por Latinoamérica, especialmente Colombia, entonces cuando terminé mi bachillerato me dediqué a viajar y a estudiar”, indicó.

Contó que “estudié diferentes carreras, pero me gusta mucho el periodismo. Cuando me mudé a México empecé a trabajar como periodista. Llegué a Cali como turista para estudiar salsa, pero cuando vi lo que estaba sucediendo, quería que el mundo se enterara de lo que estaba pasando en Colombia. Vi mucha violencia y eso lo quería mostrar”.

Rebecca Sprößer dijo que “en Puerto Resistencia me pidieron ayuda y les dije que sí. Para mí fue un momento importante en mi vida, quería saber hasta el fondo lo que estaba pasando”.

También señaló que “yo ayudé mucho con la comida de los muchachos, pedía donaciones. Esas personas en Puerto Resistencia han vivido cosas terribles y estaban un poco traumatizados y con mucho miedo. Ellos me contaban lo que sentían y luego se convirtió en una gran amistad”.

Expresó que “cuando pasaba algo grababa, y cuando me mudé a Puerto Resistencia ellos me protegían más que a su propia vida […] lo que quiero decir es que yo soy la persona más pacífica de este mundo y solo me quiero juntar con personas que piensan como yo lo hago. Vi muchas noticias falsas que recibimos armas y dinero, y eso nunca pasó”.

Sobre la muerte de Jhoan Sebastián enfatizó que “yo quiero encontrar la verdad y no voy a parar nunca hasta que haya justicia. Los dos recibimos amenazas de muerte y por eso nos fuimos de Puerto Resistencia”. Expresó que “estoy 100 % segura que fue un asesinato a sangre fría por su participación en el paro, eso no fue ningún hurto ni intento de hurto”

Aclaró que “yo tengo mi pasaporte, pero siempre lo dejaba en el lugar donde me estaba quedando, entonces mi pasaporte en estos momentos está en Cali. Además, mi visa está válida para quedarme por tres meses, en todo momento estuve con visa legal”.

Por su parte, Paula Bermúdez, madre de Jhoan Sebastián, resaltó que “yo misma me di a la tarea de ir a la Fiscalía y averiguar por las dos referencias que hacían las autoridades, y la primera que es por hurto es de 2013 que ya está inactiva, y la otra es por estafa, pero se debe aclarar que, por desistimiento de la otra persona, esto no siguió en curso”.

“No creo que fue por algo sentimental, ni tampoco creo que fue un robo […] la gente está en su derecho de opinar, de expresar, pero las evidencias, la participación desde un inicio de mi hijo en este estallido social fue muy fuerte y comprometido”, dijo.