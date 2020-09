Decreto 1174 es infrapensional: académico Iván Jaramillo

En entrevista con La W, Iván Jaramillo, director del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, analizó el Decreto 1174 con el que se reglamentó el Piso de Protección Social para los trabajadores que ganan menos de un salario mínimo en el país.

Este decreto ha despertado la inconformidad de distintos sectores en el territorio nacional, al considerar que generó una reforma laboral que permitirá que se presente la figura de contratación por horas.

Ante el escenario, el académico dijo en los micrófonos de W Radio: "Si los trabajadores devengan una cifra inferior al salario mínimo mensual legal vigente (en criterios mensuales) y, por ejemplo, se labora la mitad de la jornada, se devenga menos (...) debería ir a BEPS que no es pensión, al régimen asistencial en salud que es el régimen subsidiado y a un seguro inclusivo".

Además, Jaramillo advirtió que los BEPS "no son pensión, no es cubrimiento de vejez, no es que estas personas tengan amparo, sino que es un sistema de ahorro".

"El riesgo que tenemos es que muchos empleadores, para reducir costos, opten por esta modalidad y por esa vía haya una depreciación de derechos masiva en el país. Como es apenas lógico, hay una orientación a la utilidad de cualquier negocio y si hay unas modalidades más económicas que otras en la contratación, pues es normal que se opte por esta vía", explicó el académico.

Jaramillo añadió que, frente a la advertencia realizada por el Ministerio de Trabajo de que estará ejerciendo plena vigilancia para evitar que los empleadores se aprovechen del decreto para empezar a contratar por horas, considera que esa vigilancia no tiene la vocación de controlar los efectos de la ley. Así, dio a entender que, después de aprobada la norma, si un empleador decide hacer uso de la misma, no estará violando ninguna ley y, por ende, no tendrá que ser objeto de denuncias e investigaciones.

Adicionalmente, el director del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario manifestó que, desde la academia, se está realizando una alerta e invitando a que se piense bien en los efectos que el decreto podría traer sobre el mercado laboral, Más aún, en un contexto adverso económicamente como el que afronta el país en la actualidad.

Según el académico, lo anterior derivaría en que se podría terminar adoptando como regla general un riesgo de que se empiece a dar contratación por horas, desarticulando a los empleados que tienen trabajos ya formales y haciendo que los mismos tengan que mantener tres o más puestos para completar los ingresos que les permitan acceder a la seguridad social.

Finalmente, Jaramillo expresó que la norma no genera equidad en el país, ya que no garantiza que los trabajadores accedan a derechos pensionales.

Por el contrario, explica el experto, esta deja abierta la puerta para que, al momento en que se deba buscar trabajo, los ciudadanos encuentren ofertas que apuesten por el modelo del artículo 1174 que, aunque está pensando en ayudar a los informales que ganan menos de un salario mínimo, pone en riesgo los puestos de trabajo que actualmente cumplen con todos los requerimientos de ley y seguridad social.