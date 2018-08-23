La W RadioLa W Radio

Defensoría del Pueblo alerta amenazas de asesinato a líderes sociales en Antioquia

Ya son 343 los casos de asesinatos a líderes en lo corrido del año en el país.

El defensor del pueblo, Carlos Negret. Foto: Colprensa

El defensor del pueblo, Carlos Negret. Foto: Colprensa

En el marco de la Segunda Mesa de Protección a la vida, en Apartadó (Antioquia), el Defensor del Pueblo, Carlos Negret, aseguró que pidió atención y protección especial en regiones de Murindó y Urabá, en las comunidades indígenas de Carmen de Darién y en regiones con presencia de Autodefensas Gaitanistas como Juradó, Chitadó y Nuquí. 

Negret también pidió al ELN celeridad en la liberación de militares y civiles: "Pedimos que de la mano de la liberación de los 7 militares, también se libere al señor José Leonardo Ataya y al contratista de Ecopetrol", indicó.

