Delegación del Parlamento Europeo expresó a Santos su compromiso con supresión de visados

El eurodiputado Luis de Grandes Pascual resaltó este martes en Casa de Nariño el trabajo adelantado en la Comisión de Libertades Públicas del Parlamento Europeo en busca de eximir de visas a los colombianos.



“Los tiempos son flexibles. Por esto políticamente lo que tratamos de hacer es apurarlos. Los hemos apurado en la Comisión de Libertades. Hemos hecho en un tiempo récord algo que no es que hubiera que hacer, es que no existía, y hemos conseguido que existiera y que hubiera un acuerdo”, sostuvo.



Igualmente, indicó que aún faltan gestiones por hacer cerca de altos mandatarios de los diferentes países de la Unión Europea para que tengan relevancia en la posición a través del Consejo.



“Este proceso desde que se inició con un compromiso del presidente (del Gobierno Español, Mariano) Rajoy, anunciando que le parecía que era inexcusable y de un derecho absoluto esta excepción de visados, a la posición en el Parlamento, donde lo hemos convertido no en una cuestión española, ni una cuestión de política de un partido, sino una posición de Estado, de aunar esfuerzos, indica que los tiempos se pueden cambiar y que podemos conseguirlo en un tiempo razonable”, indicó Luis de Grandes Pascual.