Demanda contra Mockus buscaría curules para Opción Ciudadana y Centro Democrático

En diálogo con La W, José Manuel Abuchaibe, uno de los abogados que demandó la elección del exsenador Antanas Mockus, reconoció que también busca anular la elección de otros congresistas del partido Alianza Verde para que políticos de Opción Ciudadana y Centro Democrático obtengan curules.

“Yo busco la nulidad de los más de 500.000 votos de Mockus porque fueron obtenidos en forma engañosa al electorado, votaron por un candidato totalmente inhabilitado (…) no solamente debe caer Mockus, deben caer los otros que arrastró y que tenían 25.000 votos y que no permitieron que quienes sí reunían los requisitos pudieran acceder a esas curules. No quiere decir que tienen que entrar los de Opción, posiblemente beneficie a otros partidos”, explicó el abogado Abuchaibe.

El abogado Abuchaibe, a pesar de que aseguró que su demanda se trató de “un asunto de moralidad pública”, ha sido cuestionado por su cercanía con políticos hoy enredados en procesos penales por corrupción como Oneida Pinto y Juan Francisco “Kiko” Gómez.

En el Consejo de Estado está pendiente de resolverse en segunda instancia una demanda por pérdida de investidura contra el exsenador Antanas Mockus. Esta no solo busca su muerte política, sino también quitar la personería jurídica al partido Alianza Verde bajo el argumento de que se avaló la candidatura de una persona a sabiendas de que estaba inhabilitada.

La Plenaria del Consejo de Estado retomará el debate que definirá el futuro político de Mockus y su partido en dos semanas.

